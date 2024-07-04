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Лукашенко: Беларусь всегда исходила из важности конструктивных контактов с США

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2023

Беларусь всегда исходила из важности конструктивных контактов с Соединенными Штатами Америки, а период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств, подчеркнул белорусский лидер.

«Мы ценим усилия простых американцев, которые по-человечески, от души помогали нам в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении страны, преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле», — говорится в поздравлении.

«Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения, — предложил Президент. — Уверен, многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной».

Александр Лукашенко пожелал народу США безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли. «Сердечно приглашаем в Беларусь!» — говорится в поздравлении.

Лукашенко Александр