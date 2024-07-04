Правительство Самарской области передало БПЛА участникам СВО

Правительство Самарской области поддерживает наших бойцов, чтобы у них было все необходимое. Так, 3 июля бойцам СВО передали 100 беспилотных летательных аппаратов: они поступят в воинские соединения, где служат самарские бойцы. Неравнодушные жители губернии также не остаются в стороне и помогают приближать Победу.