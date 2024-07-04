Правительство Самарской области передало БПЛА участникам СВО

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев 3 июля встретился с военнослужащими. Глава региона отметил, что Самарская область всегда была опорным регионом для страны, и сейчас все помыслы и действия его жителей направлены на общее дело.
— Уверен и знаю, что Победа очень близко, и совсем скоро все ребята вернуться домой к своим семьям в родную Самарскую область, — обратился Вячеслав Федорищев к военнослужащим.
Правительство Самарской области поддерживает наших бойцов, чтобы у них было все необходимое. Так, 3 июля бойцам СВО передали 100 беспилотных летательных аппаратов: они поступят в воинские соединения, где служат самарские бойцы. Неравнодушные жители губернии также не остаются в стороне и помогают приближать Победу.