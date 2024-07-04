В Башкирии Комитет семей воинов Отечества обработал более 27 тысяч запросов.

«Коллеги из КСВО поделились предстоящими планами и проектами. Комитет с начала своей деятельности организовал более 20 выездных встреч в городах и районах Башкортостана. Большая работа проводится с обращениями от бойцов и их родных. За 14 месяцев Комитет принял и обработал более 27 тысяч запросов от граждан. Кроме того, регулярно предоставляется юридическая и психологическая помощь. Этим воспользовались более 1,5 тысяч членов семей военнослужащих», — сообщил в своем телеграм-канале Максим Забелин.