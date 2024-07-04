В Башкирии Комитет семей воинов Отечества обработал более 27 тысяч запросов.

Руководитель администрации Главы Республики Башкортостан Максим Забелин 3 июля встретился с активом Комитета семей воинов Отечества (КСВО). Участники встречи обсудили актуальные вопросы и подвели промежуточные итоги работы.
«Коллеги из КСВО поделились предстоящими планами и проектами. Комитет с начала своей деятельности организовал более 20 выездных встреч в городах и районах Башкортостана. Большая работа проводится с обращениями от бойцов и их родных. За 14 месяцев Комитет принял и обработал более 27 тысяч запросов от граждан. Кроме того, регулярно предоставляется юридическая и психологическая помощь. Этим воспользовались более 1,5 тысяч членов семей военнослужащих», — сообщил в своем телеграм-канале Максим Забелин.
Он добавил, что за каждой цифрой — конкретная ситуация, чья-то судьба, боль и надежда. Комитет семей воинов Отечества разбирается с каждой из них.
«Общественники выполняют большую работу, требующую моральных и душевных сил. Коллеги с этим справляются, за что им искренняя признательность», — подчеркнул руководитель администрации Главы РБ.