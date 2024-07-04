В Астане начался Саммит Шанхайской организации сотрудничества

В целом, главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем. Встреча «ШОС плюс» пройдет в расширенном формате на тему: «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».