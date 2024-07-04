В Астане начался Саммит Шанхайской организации сотрудничества

Представительный форум организации впервые пройдет в формате заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи «ШОС плюс».
В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Сообщается, что в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС будет принята Астанинская декларация, 20 решений, 3 заявления глав государств, в числе которых Инициатива «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», «О совершенствовании ШОС».
Историческим станет решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС.
В целом, главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем. Встреча «ШОС плюс» пройдет в расширенном формате на тему: «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».