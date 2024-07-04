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Гурбангулы Бердымухамедов прибыл на саммит ШОС в Астану

Астана. 4 июля. КазТАГ — Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астану, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Источник: Пресс-служба премьер-министра РК

«Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в столицу Казахстана. В аэропорту Национального Лидера туркменского народа встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Гурбангулы Бердымухамедов примет участие во встрече в формате “ШОС плюс”, которая будет проведена впервые и состоится под лозунгом “Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию”. В заседании примут участие главы государств-наблюдателей, почетные гости и представители международных организаций», — говорится в сообщении в четверг.

Как отмечается, дипломатические отношения между Казахстаном и Туркменистаном развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства.

«Имеются совместные взаимовыгодные проекты в транзитно-транспортной сфере, намечены шаги по развитию сотрудничества в газовой отрасли. По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном составил $563 млн, увеличившись на 28% по сравнению с 2022 годом. Положительная тенденция сохранилась и в текущем году: за четыре месяца взаимная торговля выросла, достигнув $167,8 млн», — добавили в кабмине.

ШОС