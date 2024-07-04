Гурбангулы Бердымухамедов прибыл на саммит ШОС в Астану

«Имеются совместные взаимовыгодные проекты в транзитно-транспортной сфере, намечены шаги по развитию сотрудничества в газовой отрасли. По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном составил $563 млн, увеличившись на 28% по сравнению с 2022 годом. Положительная тенденция сохранилась и в текущем году: за четыре месяца взаимная торговля выросла, достигнув $167,8 млн», — добавили в кабмине.