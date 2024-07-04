Военная операция на Украине, день 862-й

Более 60 экспертов в области внешней политики направили открытое письмо с призывом не обещать Украине членство в НАТО, пишет Politico. В ночь на 4 июля над российскими регионами средства противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА, сообщило Минобороны России. Российские истребители Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины, сообщило МО РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.