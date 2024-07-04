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Военная операция на Украине, день 862-й

Более 60 экспертов в области внешней политики направили открытое письмо с призывом не обещать Украине членство в НАТО, пишет Politico. В ночь на 4 июля над российскими регионами средства противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА, сообщило Минобороны России. Российские истребители Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины, сообщило МО РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:51 Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что договорился об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

8:44 ❗️ Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор.

8:36 Самолет МиГ-29 украинских войск попал под удар российской ракеты «Искандер» и был уничтожен на аэродроме, расположенном в Днепропетровской области.

8:23 Российские истребители Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ,

8:11 Российские силы ПВО в ночь на четверг сбили четыре украинских беспилотника — два над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями, сообщило министерство обороны РФ.

8:05 НАТО должна отказать Украине в приеме в альянс на июльском саммите в Вашингтоне, потребовали американские ученые и аналитики в открытом письме, опубликованном в газете Politico.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 862-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.