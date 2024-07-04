Беларусь стала членом ШОС

Накануне в интервью агентству «Казинформ» Александр Лукашенко отметил, что с первых дней основания ШОС говорил об огромном потенциале этой организации: «Мы сразу заинтересовались ее инициативами и стали участвовать в проектах, когда она еще не имела такого веса. В начале в качестве государства-партнера, а с 2015 года — как наблюдатели. Поэтому мы шаг за шагом продвигались к полноправному членству. Многие белорусские предложения, высказанные на площадке организации за эти годы, уже получили поддержку».