Токаев встретил Си Цзиньпина во Дворце Независимости

Ранее сообщалось, что 2 июля председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом. На следующий день в Акорде (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik) прошли переговоры глав двух государств в узком формате.