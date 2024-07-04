Токаев встретил Си Цзиньпина во Дворце Независимости

Касым-Жомарт Токаев сердечно поприветствовал китайского лидера.
Главы государств приняли участие в церемонии фотографирования и отправились на заседание.
Ранее сообщалось, что 2 июля председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом. На следующий день в Акорде (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik) прошли переговоры глав двух государств в узком формате.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает государственный визит Си Цзиньпина как яркое свидетельство стремления к дальнейшему углублению казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства.
Казахстан придает большое значение укреплению уз многовековой дружбы и добрососедства с Китаем.
Общими усилиями, подчеркнул он, по всему спектру взаимодействия налажено межгосударственное сотрудничество, которое может служить образцом двусторонних отношений.
Со своей стороны Си Цзиньпин подчеркнул, что двусторонние связи, корни которых заложили во времена древнего Шелкового Пути, вышли на «беспрецедентный уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, лейтмотивом которого стали вечная дружба, глубокое взаимное доверие и солидарность».