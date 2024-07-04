Путин и другие лидеры ШОС приняли Беларусь в организацию. Видео

ШОС была учреждена 15 июня 2001 года в Шанхае. Начальный состав включал шесть стран: Россию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В последующие годы к организации присоединились Индия и Пакистан (в 2017 году), а также Иран (в 2023 году). В настоящее время происходит процесс интеграции Белоруссии.