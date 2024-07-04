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Объявлен конкурс на пост главы Богатовского района Самарской области

Конкурс на замещение должности главы Богатовского района объявлен в Самарской области. Конкурсные процедуры будут проводиться с 8 июля.

Объявление собрания представителей опубликовала районная администрация.

Документы на конкурс на пост главы Богатовского района Самарской области будут приниматься до 6 августа включительно. Для участия в нем у кандидатов должно быть гражданство РФ или иностранного государства — участника международного договора России. Также соискать должен владеть русским языком, быть дееспособным и не иметь судимость.

Одновременно с объявлением о конкурсе на пост главы муниципалитета представители района постановили временно возложить обязанности руководителя администрации на первого замглавы Богатовского района Михаила Чернова.

Прежний глава Богатовского района Вячеслав Киреев объявил о своей отставке в феврале 2024 года. Тогда же он был избран руководителем администрации Ставропольского района Самарской области. При этом бывший глава Ставропольского района Владимир Медведев занял аналогичный пост в Волжском районе.