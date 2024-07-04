Объявлен конкурс на пост главы Богатовского района Самарской области

Документы на конкурс на пост главы Богатовского района Самарской области будут приниматься до 6 августа включительно. Для участия в нем у кандидатов должно быть гражданство РФ или иностранного государства — участника международного договора России. Также соискать должен владеть русским языком, быть дееспособным и не иметь судимость.