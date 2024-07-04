FT узнала, как Трамп отчитал лидеров НАТО

Не все реагировали на Трампа дипломатично. Премьер Люксембурга Ксавье Беттель, чья страна тратит меньше всех на оборону в альянсе, заявил: «От имени тысячи гордых мужчин и женщин вооруженных сил Люксембурга я должен возразить против того, что вы называете нас дармоедами». Это было абсолютно неправильное решение, оценил один собеседник издания. Второй описал реакцию остальных лидеров НАТО так: «Боже мой, что он делает?», «Трамп, вероятно, даже не знает, что Люксембург является членом НАТО».