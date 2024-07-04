«Горячие линии» начинают работу в территориальных избиркомах

В Шелеховском районе граждане могут обратиться за разъяснениями их избирательных прав по телефону: 8 (39550) 5−37−78 в будние дни — с 9 до 18 часов, в выходные дни — с 10 до 16 часов, сообщает пресс-служба облизбиркома. Коммунальные вопросы и касающиеся благоустройства принимаются в администрации района по телефонам: 8 (39550) 5−34−23, 5−34−50, 4−22−34 с понедельника по четверг — с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов.