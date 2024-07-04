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«Горячие линии» начинают работу в территориальных избиркомах

Иркутская область, НИА-Байкал — Для оперативного информирования избирателей о ходе кампаний территориальные избиркомы открывают «горячие линии».

Источник: Избирком Иркутской области

В Шелеховском районе граждане могут обратиться за разъяснениями их избирательных прав по телефону: 8 (39550) 5−37−78 в будние дни — с 9 до 18 часов, в выходные дни — с 10 до 16 часов, сообщает пресс-служба облизбиркома. Коммунальные вопросы и касающиеся благоустройства принимаются в администрации района по телефонам: 8 (39550) 5−34−23, 5−34−50, 4−22−34 с понедельника по четверг — с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов.

Для жителей Ангарского городского округа (АГО) в период проведения довыборов депутатов думы АГО по одномандатным избирательным округам № 3, 17, 23 работает центр оперативного информирования. Избиратели могут получить консультацию по вопросам, связанным с выборами и реализацией избирательных прав, по телефону: 8 (3955) 52−30−12 в будние дни — с 9 до 18 часов, в выходные — с 10 до 14 часов. Вопросы, входящие в компетенцию органов местного самоуправления, принимают в администрации АГО по телефону: 8 (3955) 52−30−00.