Белоруссия стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества

Таким образом количество стран — членов ШОС увеличилось до десяти.
О выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в ШОС, министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник сообщил в январе этого года.
«Завершился процесс ратификации в нашей стране всего пакета документов по нашему присоединению. Мы присоединились к 49 документам, мы уже уведомили все страны — члены ШОС о завершении внутригосударственных процедур и рассчитываем, что в следующем году процесс полноправного членства нашей страны в организации ШОС будет окончательно завершен», — заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Ранее национальный Совет министров одобрил постановление о присоединении республики к 11 международным документам в рамках вступления страны в межгосударственное объединение, среди которых договоры о технической защите информации в Региональной антитеррористической структуре ШОС, о сотрудничестве в области культуры, сельского хозяйства, здравоохранения, научно-технической и межбанковской сферах.
В конце ноября 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон о ратификации меморандума об обязательствах страны в целях вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ратифицировав документ, страна выполнила одно из необходимых условий вступления страны в объединение.
Меморандум был подписан Республикой Беларусь 4 июля 2023 года в Нью-Дели. Это международный договор, в соответствии с которым государство обязуется соблюдать цели и принципы Хартии ШОС от 7 июня 2002 года, положения соглашения о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС от 16 августа 2007 года и других международных договоров и документов, утвержденных в рамках организации.