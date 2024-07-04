Белоруссия стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества

Меморандум был подписан Республикой Беларусь 4 июля 2023 года в Нью-Дели. Это международный договор, в соответствии с которым государство обязуется соблюдать цели и принципы Хартии ШОС от 7 июня 2002 года, положения соглашения о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС от 16 августа 2007 года и других международных договоров и документов, утвержденных в рамках организации.