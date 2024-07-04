Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества

МОСКВА, 4 июл — РАПСИ. Белоруссия стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — главы государств-членов подписали соответствующие решения в рамках проходящего в Астане саммита.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом количество стран — членов ШОС увеличилось до десяти.

О выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в ШОС, министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник сообщил в январе этого года.

«Завершился процесс ратификации в нашей стране всего пакета документов по нашему присоединению. Мы присоединились к 49 документам, мы уже уведомили все страны — члены ШОС о завершении внутригосударственных процедур и рассчитываем, что в следующем году процесс полноправного членства нашей страны в организации ШОС будет окончательно завершен», — заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Ранее национальный Совет министров одобрил постановление о присоединении республики к 11 международным документам в рамках вступления страны в межгосударственное объединение, среди которых договоры о технической защите информации в Региональной антитеррористической структуре ШОС, о сотрудничестве в области культуры, сельского хозяйства, здравоохранения, научно-технической и межбанковской сферах.

В конце ноября 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон о ратификации меморандума об обязательствах страны в целях вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ратифицировав документ, страна выполнила одно из необходимых условий вступления страны в объединение.

Меморандум был подписан Республикой Беларусь 4 июля 2023 года в Нью-Дели. Это международный договор, в соответствии с которым государство обязуется соблюдать цели и принципы Хартии ШОС от 7 июня 2002 года, положения соглашения о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС от 16 августа 2007 года и других международных договоров и документов, утвержденных в рамках организации.

ШОС