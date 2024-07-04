Лукашенко поздравил жителей США с Днем независимости

Президент предложил гражданам Соединенных Штатов сотрудничать, думая о будущих поколениях и заботясь о планете, которую он назвал «нашим общим домом». Он отметил, что оба народа должны найти способы выйти из нынешней нестабильной и опасной ситуации.
«Желаю всем американцам простых вещей, которые объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе», — заявил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин отправил поздравления Александру Лукашенко с Днем независимости страны.