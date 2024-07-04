Кремль вызвал губернаторов УрФО в Екатеринбург на разговор о мигрантах

Как сообщили ЕАН в уральском полпредстве, на совещание прилетели замглавы АП Магомедсалам Магомедов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
Основной темой встречи станут отношения органов власти с нацменьшинствами и мигрантами. Как анонсировал во вступительном слове заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов, отдельно с губернаторами обсудят межнациональные конфликты и борьбу с сепаратизмом.
«Зачастую участниками межнациональных конфликтов становятся мигранты, а также старшеклассники и студенты. Мы полагаем, что работа с этими группами ведется недостаточно эффективно. В прошлом году мы обсуждали необходимость создания дискуссионных площадок, иных форм воспитательной работы… Пока мы констатируем, что это поручение было реализовано формально», — обозначил Кириллов.
Замполпреда раскрыл, что за 2023 год и первый квартал 2024-го на Урале произошел 101 инцидент, «имеющий межнациональную окраску». Большая часть из них случилась на бытовой почве между людьми разных национальностей, уточнил Кириллов.
Магомедов, обращаясь к губернаторам с приветствием, подчеркнул, что национальная политика — один из важнейших вопросов для власти в условиях противостояния с Западом. «Антироссийские силы определили использование национального и религиозного факторов в качестве основного инструмента размывания гражданского единства и территориальной целостности нашей страны. Они считают это нашим слабым местом. И, конечно, ошибаются», — акцентировал он.
Кремль проводит подобные выездные совещания на Урале уже четвертый год подряд. В 2021-м встреча проходила в Екатеринбурге, в 2022-м — в Челябинске, а в 2023-м статусных гостей принимала Тюмень. Тогда, на прошлогодней встрече, Магомедсалам Магомедов обсуждал с губернаторами укрепление единства многонационального народа России и противодействие фальсификации истории страны.