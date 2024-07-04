Кремль вызвал губернаторов УрФО в Екатеринбург на разговор о мигрантах

Магомедов, обращаясь к губернаторам с приветствием, подчеркнул, что национальная политика — один из важнейших вопросов для власти в условиях противостояния с Западом. «Антироссийские силы определили использование национального и религиозного факторов в качестве основного инструмента размывания гражданского единства и территориальной целостности нашей страны. Они считают это нашим слабым местом. И, конечно, ошибаются», — акцентировал он.