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Лукашенко: необходимо выстраивать глобальную безопасность

МИНСК, 4 июл — Sputnik. В XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ШОС в Астане.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Саммит проходит 3—4 июля в столице Казахстана. В четверг в состав ШОС была принята Беларусь.

Лукашенко назвал направления, которым Беларусь планирует уделять повышенное внимание в качестве полноправного члена ШОС.

По его словам, инициативу по построению безопасности обязаны взять на себя страны Глобального большинства, поскольку «самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен».

Президент Беларуси заявил о необходимости выработать на площадке ШОС «четкие правила», от которых должны выиграть все, в том числе за пределами региональной ответственности Организации.

Продовольственная безопасность

Часть выступления Лукашенко на саммите была посвящена такой актуальной мировой проблематике, как продовольственная безопасность. По его словам, данную проблему нужно рассматривать в контексте построения многополярного мира.

«В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что придется устранить «много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов».

Белорусский президент, говоря о задачах, которые стоят перед республикой, ставшей десятым членом ШОС, подчеркнул, что Минск постарается приложить все усилия, чтобы рос авторитет организации, ширился круг ее союзников и сторонников.

Лукашенко Александр
ШОС