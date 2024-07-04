Лукашенко: необходимо выстраивать глобальную безопасность

Саммит проходит
Лукашенко назвал направления, которым Беларусь планирует уделять повышенное внимание в качестве полноправного члена ШОС.
По его словам, инициативу по построению безопасности обязаны взять на себя страны Глобального большинства, поскольку «самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен».
Президент Беларуси заявил о необходимости выработать на площадке ШОС «четкие правила», от которых должны выиграть все, в том числе за пределами региональной ответственности Организации.
Продовольственная безопасность
Часть выступления Лукашенко на саммите была посвящена такой актуальной мировой проблематике, как продовольственная безопасность. По его словам, данную проблему нужно рассматривать в контексте построения многополярного мира.
«В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что придется устранить «много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов».
Белорусский президент, говоря о задачах, которые стоят перед республикой, ставшей десятым членом ШОС, подчеркнул, что Минск постарается приложить все усилия, чтобы рос авторитет организации, ширился круг ее союзников и сторонников.