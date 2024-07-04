Трамп словами о Путине вынес «приговор» Байдену

Трамп отметил, что Байден не может конкурировать с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем.



«Вы можете себе представить, как этот парень общается с Путиным? И с президентом Китая, который является жестким человеком. Он жесткий человек, очень жесткий…» — добавил он.



Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.