Трамп словами о Путине вынес «приговор» Байдену

«(Байден — ред.) просто вышел из предвыборной гонки, понимаете, он выходит из гонки… Я выгнал его… и это значит, что теперь мы будем иметь дело с Камалой (Харрис — ред.)», —заявил Трамп.
Он отметил, что оппонент в лице Харрис будет для него «лучше», и назвал ее «жалкой». Кроме того, Трамп призвал продолжить оказывать давление на Байдена с целью исключения его из предвыборной гонки и назвал его «кучей разбитой рухляди».
Трамп отметил, что Байден не может конкурировать с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем.
«Вы можете себе представить, как этот парень общается с Путиным? И с президентом Китая, который является жестким человеком. Он жесткий человек, очень жесткий…» — добавил он.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.