Глава Башкирии рассказал о предпринимательнице, превратившей хобби в бизнес.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в соцсетях о предпринимательнице Ризиде Нугмановой из села Рсаево Илишевского района. Она — известный в районе производитель крафтового сыра, дипломант проекта «Продукт Башкортостана». Примечательно, что до выхода на пенсию в 2022 году Ризида Сугатовна работала учителем географии, затем решила заняться сыроварением. Семья и гости хвалили ее сыры, а хобби постепенно превратилось в бизнес.
«Открыть цех и приобрести новое оборудование Ризиде Нугмановой помогла господдержка. Свой проект она представила на районном “Предпринимательском часе”, получила субсидию на возмещение части затрат на приобретенное оборудование. Сейчас предприятие Ризиды Нугмановой успешно развивается. Вот такой вдохновляющий пример для тех, кто почему-то уверен, что предпринимательство — только для молодежи. Начать свое дело не поздно в любом возрасте. В республике — много мер поддержки».