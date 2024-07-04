Глава Башкирии рассказал о предпринимательнице, превратившей хобби в бизнес.

«Открыть цех и приобрести новое оборудование Ризиде Нугмановой помогла господдержка. Свой проект она представила на районном “Предпринимательском часе”, получила субсидию на возмещение части затрат на приобретенное оборудование. Сейчас предприятие Ризиды Нугмановой успешно развивается. Вот такой вдохновляющий пример для тех, кто почему-то уверен, что предпринимательство — только для молодежи. Начать свое дело не поздно в любом возрасте. В республике — много мер поддержки».