Лукашенко назвал направления, которым Беларусь будет уделять внимание в ШОС

Лукашенко подчеркнул, что при этом инициативу должны взять на себя страны Глобального большинства, «поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен». Еще одним направлением он назвал экономику, уточнив, что, если удастся выработать на площадке четкие правила, то выиграют все, в том числе и за пределами региона ответственного Шанхайской организации сотрудничества.