Лукашенко назвал направления, которым Беларусь будет уделять внимание в ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Астане 4 июля, назвал направления, которым Беларусь будет уделять внимание в ШОС. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».
По словам главы государства, Беларусь планирует уделять повышенное внимание в качестве полноправного члена ШОС международной безопасности. Он заявил, что в XXI веке нужно выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность.
Лукашенко подчеркнул, что при этом инициативу должны взять на себя страны Глобального большинства, «поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен». Еще одним направлением он назвал экономику, уточнив, что, если удастся выработать на площадке четкие правила, то выиграют все, в том числе и за пределами региона ответственного Шанхайской организации сотрудничества.
Президент Беларуси еще одним из направлений назвал продовольственную безопасности. Он выразил уверенность в том, что в силах организации разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий, конфликтов по причине социального неравенства, дефицита продовольствия, ресурсов. Кроме того, он назвал международное позиционирование.
— Мы постараемся приложить все усилия, чтобы рос авторитет нашей организации, ширился круг ее союзников и сторонников.