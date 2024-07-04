Два депутата омского горсовета сдают мандаты

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее из-за сложения полномочий еще двумя депутатами-единороссами — Ириной Ковалевой и Константином Кочановым — на сентябрь 2024 года были назначены довыборы в 26-м и 40-м округах. Действующий состав омского горсовета был избран в 2022 году. Срок его полномочий истекает в 2027-м.