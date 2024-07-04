Пашинян: Армения хочет стратегического партнерства с США

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в конце июня обвинил Россию в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Никол Пашинян ранее обвинял в участии в подготовке войны против Армении Белоруссию. Ереван не исключает выхода из ОДКБ (организация в области коллективной безопасности; Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан). Кроме того, в республике планируют провести референдум о членстве в Евросоюзе и принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне в июле.