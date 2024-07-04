Пашинян: Армения хочет стратегического партнерства с США

«Я рад констатировать, что приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства», — говорится в послании армянского премьера. В поздравлении американский народ называется дружественным.
Ереван, как говорится в поздравлении, придает «важность роли США» в установлении мира в регионе и «глубоко ценит поддержку США суверенитету, независимости, демократии, территориальной целостности и нерушимости границ Республики Армения в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года».
Пашинян считает, что «укрепляющееся партнерство в этот важнейший период будет способствовать созданию мирного и более благополучного будущего для наших двух стран и региона».
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в конце июня обвинил Россию в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Никол Пашинян ранее обвинял в участии в подготовке войны против Армении Белоруссию. Ереван не исключает выхода из ОДКБ (организация в области коллективной безопасности; Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан). Кроме того, в республике планируют провести референдум о членстве в Евросоюзе и принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне в июле.