Латвийские военные начали писать слово «Россия» с маленькой буквы

По словам Брале, практика написания «России» с маленькой буквы в пресс-релизах ВС Латвии будет продолжаться, поскольку это не опечатки, а «сознательный акт солидарности с украинскими коллегами».
При этом подведомственный минюсту Латвии центр государственного языка считает, что в официальных сообщениях и документах подобное написание недопустимо, и выпустил соответствующее заявление на эту тему.
18 июня стало известно, что выступавшая за сохранение в Латвии русскоязычных средств массовой информации и проведение дебатов на телевидении на русском языке министр культуры страны Агнесе Логина ушла в отставку. Она заявила, что решила оставить свой пост ввиду личных причин.