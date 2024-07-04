Латвийские военные начали писать слово «Россия» с маленькой буквы

18 июня стало известно, что выступавшая за сохранение в Латвии русскоязычных средств массовой информации и проведение дебатов на телевидении на русском языке министр культуры страны Агнесе Логина ушла в отставку. Она заявила, что решила оставить свой пост ввиду личных причин.