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Лавров: Союзное государство должно единым фронтом участвовать в международных процессах

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о важности присоединения Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. Так что здесь, по-моему, все тоже развивается в правильном направлении», — сказал Сергей Лавров.

Саммит ШОС проходит в Астане.

ШОС
Лавров Сергей