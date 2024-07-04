Лавров: Союзное государство должно единым фронтом участвовать в международных процессах

«Мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. Так что здесь, по-моему, все тоже развивается в правильном направлении», — сказал Сергей Лавров.
Саммит ШОС проходит в Астане.
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о важности присоединения Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ТАСС.
«Мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. Так что здесь, по-моему, все тоже развивается в правильном направлении», — сказал Сергей Лавров.
Саммит ШОС проходит в Астане.