Нелегальных организаторов умры начнут штрафовать уже осенью этого года

Это предусмотрено законом, подписанным президентом 2 июля. Им внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты.
Теперь деятельность по оказанию услуг организации и проведения мероприятий «Умра» определена в качестве отдельного вида лицензируемой деятельности. Уполномоченным лицензирующим органом в данной сфере определен Комитет по делам религий.
Для нарушителей данного правила установлены штрафы за правонарушения в сфере получения лицензии в размере 200-кратной суммы БРВ, что равно 68 миллионам сумов.
Государственная пошлина, уплачиваемая Комитетом по делам религий за лицензирование данной деятельности установлена в размере 10-кратной суммы БРВ, то есть 3,4 миллиона сумов.
Нововведения вступят в силу со 2 октября текущего года.