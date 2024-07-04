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Нелегальных организаторов умры начнут штрафовать уже осенью этого года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Деятельность по организации и проведению «Умры» определена в качестве отдельного вида лицензируемой деятельности. Нелегальных организаторов паломничества будут штрафовать.

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено законом, подписанным президентом 2 июля. Им внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты.

Теперь деятельность по оказанию услуг организации и проведения мероприятий «Умра» определена в качестве отдельного вида лицензируемой деятельности. Уполномоченным лицензирующим органом в данной сфере определен Комитет по делам религий.

Для нарушителей данного правила установлены штрафы за правонарушения в сфере получения лицензии в размере 200-кратной суммы БРВ, что равно 68 миллионам сумов.

Государственная пошлина, уплачиваемая Комитетом по делам религий за лицензирование данной деятельности установлена в размере 10-кратной суммы БРВ, то есть 3,4 миллиона сумов.

Нововведения вступят в силу со 2 октября текущего года.

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