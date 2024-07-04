Беларусь стала десятым членом ШОС

«Хочу поприветствовать президента Республики Беларусь. Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в ШОС. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС», — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии заседания.