Беларусь стала десятым членом ШОС

По информации казахского издания Zakon, документ о принятии Беларуси в состав организации 4 июля подписали главы государств — участников ШОС на саммите в Астане.
«Хочу поприветствовать президента Республики Беларусь. Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в ШОС. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС», — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии заседания.
Участники заседания подписали решение Совета глав государств — членов ШОС о завершении процедуры приема Беларуси в члены организации и предоставлении ей статуса государства-члена.
Ранее в ШОС входили девять государств — Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.