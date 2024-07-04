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Беларусь стала десятым членом ШОС

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Беларусь стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации казахского издания Zakon, документ о принятии Беларуси в состав организации 4 июля подписали главы государств — участников ШОС на саммите в Астане.

«Хочу поприветствовать президента Республики Беларусь. Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в ШОС. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС», — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии заседания.

Участники заседания подписали решение Совета глав государств — членов ШОС о завершении процедуры приема Беларуси в члены организации и предоставлении ей статуса государства-члена.

Ранее в ШОС входили девять государств — Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

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