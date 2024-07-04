Лукашенко рассказал, на что не способен Запад

«Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно», — приводит слова Лукашенко белорусское агентство Белта.