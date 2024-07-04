Лукашенко рассказал, на что не способен Запад

Заседание совета глав государств-членов ШОС в четверг в Астане началось с церемонии подписания соответствующих документов. Спустя несколько минут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о приеме Минска в организацию.
«Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно», — приводит слова Лукашенко белорусское агентство Белта.
Со своей стороны, заверил он, Белоруссия постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для партнеров сфере.
Президент на саммите ШОС рассказал о конкретных направлениях, которым республика в качестве полноправного участника планирует уделить повышенное внимание. Глава белорусского государства подчеркнул, что страна готова работать рука об руку с новым председательством, а после Казахстана председательство в ШОС перейдет Китаю, по реализации совместных приоритетов.