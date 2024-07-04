Глава Миасса сложил полномочия и возглавил правительство ЛНР

Напомним, что о переезде мэра Миасса в Донбасс стало известно 26 июня: в тот день на сайте правительства ЛНР появилось сообщение о том, что глава республики Леонид Пасечник представил Ковальчука на должность главы своего правительства. В мэрии Миасса эту новость не комментировали — официально градоначальник до 5 июля находился в служебной командировке.