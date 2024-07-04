Глава Миасса сложил полномочия и возглавил правительство ЛНР

Сегодня, 4 июля, глава города Миасса Челябинской области Егор Ковальчук официально объявил о своей отставке и переходе на должность председателя правительства Луганской народной республики, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на телеграм-канал чиновника.
«Это назначение — большая ответственность и серьезный вызов с профессиональной точки зрения. Но я продолжаю работу на благо нашего Отечества вне зависимости от места. Если я нужен стране в ЛНР — мой долг быть там», — прокомментировал Ковальчук новый этап своей карьеры.
Напомним, что о переезде мэра Миасса в Донбасс стало известно 26 июня: в тот день на сайте правительства ЛНР появилось сообщение о том, что глава республики Леонид Пасечник представил Ковальчука на должность главы своего правительства. В мэрии Миасса эту новость не комментировали — официально градоначальник до 5 июля находился в служебной командировке.
В должности главы Миасса Егор Ковальчук проработал чуть больше года. До этого 51-летний чиновник занимал должности вице-губернатора Челябинской области, успел побывать министром промышленности и экологии региона, руководил городским и коммунальным хозяйством в мэрии Челябинска, а также какое-то время работал директором департамента ЖКХ в ХМАО.
Ковальчук — не первый южноуралец, который занимает руководящую должность в так называемых новых территориях. Ранее бывшая первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт возглавила правительство Запорожской области.