ШОС стоит на правильной стороне истории — Си Цзиньпин

В Астане начался Саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Он подчеркнул, что в настоящее время изменения в мире ускоряются, а человеческое общество вновь стоит на перепутье истории.
«Шанхайская организация сотрудничества стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости и беспристрастности, и имеет чрезвычайно важное значение для мира».
Также китайский лидер подчеркнул, страны ШОС должны сообща противостоять внешнему вмешательству и твердо поддерживать друг друга.
«Должны сообща противостоять внешнему вмешательству, твердо поддерживать друг друга, учитывать озабоченности каждого».
Он добавил, что страны объединения должны решать внутренние разногласия, исходя из того, что дружба и мир являются самым важным.
Отметим, в Астане под председательством Казахстана проходит 24-й Саммит Шанхайской организации сотрудничества.
В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.