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ШОС стоит на правильной стороне истории — Си Цзиньпин

АЛМАТЫ, 4 июл — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стоит на правильной стороне истории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.kz

В Астане начался Саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Он подчеркнул, что в настоящее время изменения в мире ускоряются, а человеческое общество вновь стоит на перепутье истории.

«Шанхайская организация сотрудничества стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости и беспристрастности, и имеет чрезвычайно важное значение для мира».

сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Также китайский лидер подчеркнул, страны ШОС должны сообща противостоять внешнему вмешательству и твердо поддерживать друг друга.

«Должны сообща противостоять внешнему вмешательству, твердо поддерживать друг друга, учитывать озабоченности каждого».

заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что страны объединения должны решать внутренние разногласия, исходя из того, что дружба и мир являются самым важным.

Отметим, в Астане под председательством Казахстана проходит 24-й Саммит Шанхайской организации сотрудничества.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

ШОС