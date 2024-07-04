О чем говорил президент России Путин на саммите ШОС в Астане

«Факты говорят сами за себя: так, средний прирост ВВП стран-членов нашей организации в прошлом году составил более 5 процентов, промышленного производства — 4,5 процента, в то время как уровень инфляции — всего 2,4 процента. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть. Хотел бы в этом контексте отметить, что наши страны наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92 процента. Напомню о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма».