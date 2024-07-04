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Правительство утвердило комплекс льгот по субсидированию сельского хозяйства

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Кабинет министров на своем заседании в среду утвердил комплекс льгот по субсидированию сельского хозяйства и села.

Источник: Sputnik.md

Как уточнили в пресс-службе правительство предлагает более выгодные условия субсидирования фермеров.

Среди основных изменений — улучшение условий для получателей субсидий по видам субсидий: «дополнительные выплаты», «авансовые платежи», «постинвестиционные выплаты» и «инвестиционные выплаты поэтапно».

Другие правила включают субсидирование систем поддержки выращивания овощей и стимулирование сельского туризма через развитие агротуристических гостевых домов, а также винного туризма. Что касается агропансионов, то субсидию получат те туристические предприятия, которые способны разместить до 40 человек.

Сектору виноградарства будет предоставлена ​​субсидия в размере 100 тысяч леев за гектар на установку вспомогательных систем, которые позволят механизировать работы по эксплуатации виноградных плантаций. В то же время, фермерам, создающим виноградники с местными сортами винограда и новой селекцией, предлагается увеличить субсидии на 20 000 леев за гектар.

Также проектом предусмотрено сокращение с 48 до 40 количества часов, требуемых для получения сертификата об обучении как доказательства владения администратором или работником навыками в сельскохозяйственной сфере. При этом с одного года до трех продлевается срок постинвестиционного субсидирования приобретаемых товаров, услуг или работ.

экономика
сельское хозяйство