Правительство утвердило комплекс льгот по субсидированию сельского хозяйства

Сектору виноградарства будет предоставлена ​​субсидия в размере 100 тысяч леев за гектар на установку вспомогательных систем, которые позволят механизировать работы по эксплуатации виноградных плантаций. В то же время, фермерам, создающим виноградники с местными сортами винограда и новой селекцией, предлагается увеличить субсидии на 20 000 леев за гектар.