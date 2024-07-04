Правительство утвердило комплекс льгот по субсидированию сельского хозяйства

Как уточнили в пресс-службе правительство предлагает более выгодные условия субсидирования фермеров.
Среди основных изменений — улучшение условий для получателей субсидий по видам субсидий: «дополнительные выплаты», «авансовые платежи», «постинвестиционные выплаты» и «инвестиционные выплаты поэтапно».
Другие правила включают субсидирование систем поддержки выращивания овощей и стимулирование сельского туризма через развитие агротуристических гостевых домов, а также винного туризма. Что касается агропансионов, то субсидию получат те туристические предприятия, которые способны разместить до 40 человек.
Сектору виноградарства будет предоставлена субсидия в размере 100 тысяч леев за гектар на установку вспомогательных систем, которые позволят механизировать работы по эксплуатации виноградных плантаций. В то же время, фермерам, создающим виноградники с местными сортами винограда и новой селекцией, предлагается увеличить субсидии на 20 000 леев за гектар.
Также проектом предусмотрено сокращение с 48 до 40 количества часов, требуемых для получения сертификата об обучении как доказательства владения администратором или работником навыками в сельскохозяйственной сфере. При этом с одного года до трех продлевается срок постинвестиционного субсидирования приобретаемых товаров, услуг или работ.