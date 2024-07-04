Сергей Кириенко наградил в Кремле главу сельсовета Башкирии почётным званием.

А наша Россия очень большая. В этом я убедился, когда приехал в Москву и встретился с коллегами из других регионов. Нас собралось 196 человек разного уровня муниципальной власти, начиная с Чукотки, Якутии, Сахалина, Приморья, Мурманска и заканчивая Адыгеей, Дагестаном, Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Ростовом. Мы познакомились, успели поговорить и рассказать о своём опыте работы. И что меня удивило, так это то, что, оказывается, в России проблемы практически одинаковые, и решаются они одинаково, применяем идентичные подходы. Это говорит о том, что мы жители единого государства.