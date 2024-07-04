Сергей Кириенко наградил в Кремле главу сельсовета Башкирии почётным званием.

Накануне в Москве состоялась торжественная церемония награждения муниципальных служащих государственными наградами РФ, а также почётным званием «Заслуженный работник местного самоуправления». Представителей муниципалитетов со всех регионов России в Екатерининском зале Большого кремлёвского дворца чествовал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Среди них — глава сельского поселения Семёнкинский сельсовет Белебеевского района Анатолий Никитин. В интервью информагентству «Башинформ» он отметил, что присвоение почётного звания заслуженного работника местного самоуправления стало для него неожиданной, но приятной новостью.
Анатолий Никитин возглавляет СП Семёнкинский сельсовет с 1990 года. За 34 года сельское поселение под руководством Анатолия Маркеловича вместе со страной прошло все испытания и сейчас является одним из образцовых в Башкирии. У сельчан есть возможность пользоваться оптоволоконной связью, газификацией, провести водопровод и другими благами. Также на территории сельсовета планомерно прокладывается дорога, позволяющая сократить путь до Белебея и Уфы.
«Очень было приятно слышать слова Сергея Владиленовича, который отметил, что ближе всего к народу именно муниципальные органы власти, поэтому на тех, кто работает “на земле”, лежит большая ответственность. Мы это понимаем и стараемся выполнять свою работу досконально, поскольку есть чёткое понимание, что работа глав администраций районов, городов, сельсоветов направлена на благо людей, на повышение комфортного проживания сельчан и горожан. Не впустую трудимся, а именно для всей страны.
А наша Россия очень большая. В этом я убедился, когда приехал в Москву и встретился с коллегами из других регионов. Нас собралось 196 человек разного уровня муниципальной власти, начиная с Чукотки, Якутии, Сахалина, Приморья, Мурманска и заканчивая Адыгеей, Дагестаном, Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Ростовом. Мы познакомились, успели поговорить и рассказать о своём опыте работы. И что меня удивило, так это то, что, оказывается, в России проблемы практически одинаковые, и решаются они одинаково, применяем идентичные подходы. Это говорит о том, что мы жители единого государства.
А ещё меня впечатлило, как в Кремле встречали наших товарищей из вернувшихся к нам регионов. Коллеги из Донбасса, Луганщины, Херсона и Запорожья были растроганы теплотой и вниманием. Повторюсь, это говорит о том, что у нас есть понимание друг друга, поддержка и вера в победу", — сказал Анатолий Никитин.
Анатолий Никитин подчеркнул, что ему оказано доверие, как Главой Башкортостана Радием Хабировым, так и жителями сельского поселения. Глава сельского поселения отметил, что впереди ещё много работы. В том числе она связана с поддержкой сельчан, принимающих участие в специальной военной операции, и их семей.
Добавим, почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления» также удостоены главы сельского поселения Кашкалашинский сельсовет Благоварского района Булат Бикмеев и сельского поселения Спартакский сельсовет Ермекеевского района Флюза Гафурова.
«Каждому из вас есть чем гордиться, чем поделиться со своими коллегами не только на муниципальном уровне, но и на региональном, на государственном. Спасибо за вашу работу!» — сказал Сергей Киреенко.
Справка информагентства «Башинформ»
Почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» установлено указом президента России. Оно присуждается высокопрофессиональным должностным лицам органов местного самоуправления, работникам органов управления советов муниципальных образований и некоммерческих организаций, основными целями деятельности которых является развитие местного самоуправления.
Звание присваивается не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности в сфере местного самоуправления, при наличии у награждаемого отраслевых наград федеральных органов власти или субъектов РФ. Для его получения важны личные заслуги в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности муниципалитетов и их жителей, высокие профессиональные достижения.