Медведев увидел параллели между спецоперацией и гражданской войной в США

Медведев отметил еще несколько ассоциаций. Он сравнил северные штаты США и конфедерацию южных, выступавших за рабовладение, с Россией и Украиной в наши дни. «Разница между севером и югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и Украины. При этом резко различались идеалы противников», — уточнил Медведев. По его словам, Франция и Великобритания, «что и сегодня», вмешивались в ход событий, желая победы югу.