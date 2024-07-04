Путин сообщил о возможности немедленно прекратить конфликт с Украиной

Путин в июне предложил, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признала утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказалась от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также провела демилитаризацию и «денацификацию». По его мнению, Запад также должен снять санкции с России. Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», пообещал Путин.