СМИ: в НАТО боятся ухода Франции в случае победы правых

По оценке источников, приход к власти правых по итогам выборов может поставить под вопрос будущее влияние Франции в НАТО, так как лидирующая правая партия «Национальное объединение» сомневается в целесообразности членства в альянсе и в оказании помощи Киеву. Помимо этого, источники портала считают, что Франция также может «повернуться к России» в вопросах политики. При этом, как напоминает портал, на фоне конфликта на Украине партия смягчила свою позицию по НАТО. Так, в конце марта лидер «Национального объединения» Жордан Барделла уже сообщал о намерении вывести Францию из-под общего военного командования НАТО в случае прихода к власти, но при этом отмечал, что сделать это можно будет только после завершения украинского конфликта.