СМИ: в НАТО боятся ухода Франции в случае победы правых

По словам одного из источников портала, дипломаты НАТО не исключают того, что Франция в новой ситуации после выборов может решить выйти из военного командования, как она уже это делала в 1966 году. С точкой зрения дипломатов согласился военный эксперт Мишель Дюкло, который считает, что правая партия «Национальное объединение» в случае прихода к власти в парламенте может начать работать в направлении «мягкого и деликатного» выхода из военной структуры альянса.
«Войска, которые Франция выделяет [для участия в миссиях] НАТО, могут быть более низкого ранга. Франция также может выделять меньше войск в целом», — добавил он.
По оценке источников, приход к власти правых по итогам выборов может поставить под вопрос будущее влияние Франции в НАТО, так как лидирующая правая партия «Национальное объединение» сомневается в целесообразности членства в альянсе и в оказании помощи Киеву. Помимо этого, источники портала считают, что Франция также может «повернуться к России» в вопросах политики. При этом, как напоминает портал, на фоне конфликта на Украине партия смягчила свою позицию по НАТО. Так, в конце марта лидер «Национального объединения» Жордан Барделла уже сообщал о намерении вывести Францию из-под общего военного командования НАТО в случае прихода к власти, но при этом отмечал, что сделать это можно будет только после завершения украинского конфликта.
В первом туре внеочередных парламентских выборов правая партия «Национальное объединение», по предварительным данным, получила 33% голосов. Второе место в электоральном марафоне взял левый «Новый народный фронт» с 28,5%. Президентская коалиция «Вместе за республику» получила 22%. Второй тур выборов в нижнюю палату парламента пройдет 7 июля.