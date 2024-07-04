Радий Хабиров возглавит делегацию Башкирии на «Иннопроме — 2024»

Официальная делегация Башкирии примет активное участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2024», которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. Ее возглавит Глава РБ Радий Хабиров, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Главная тема выставки — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Башкирия презентует на «Иннопроме» свой промышленный и технологический потенциал. На стенде региона будут представлены различные экспонаты, продукция и услуги ведущих предприятий республики, в том числе инновационные разработки. Среди них: проект первого в стране завода по производству электродвигателей для БПЛА, макет газотурбинного двигателя от Уфимского турбинного завода, который намерен изготавливать запчасти для двигателей в рамках импортозамещения, и другие.
В рамках деловой программы форума делегация Башкирии проведет ряд рабочих встреч, запланированы переговоры с партнерами из дружественных стран, подписание соглашений, участие в пленарных сессиях и круглых столах.