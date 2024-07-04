Касым-Жомарт Токаев перечислил ключевые направления сотрудничества для стран ШОС

Первое направление — укрепление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности.
Он полагает, что текущая «непростая ситуация — во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений».
«На этом фоне ШОС должна усилить свою стабилизирующую и созидательную роль для преодоления эрозии международного права, недопущения геополитических разломов и, в конечном счете, укрепления мира и безопасности в широком глобальном контексте».
Он выразил уверенность, что организация имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте. Именно с этой целью Казахстаном ранее была предложена реализация инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», которую поддержали участники объединения.
Также Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость разработки и принятия Соглашения о мерах доверия в военной сфере с фокусом на борьбу с «силами трех зол» (терроризм, сепаратизм, экстремизм).
Укрепление кибербезопасности названо еще одной актуальной задачей, стоящей перед участниками. В данном ключе Касым-Жомарт Токаев предложил выработать специальный механизм постоянного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта для обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.
По мнению Токаева, принимаемый на саммите План взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности отвечает названным целям.
Вторым приоритетным направлением сотрудничества Президент обозначил расширение торгово-экономических связей.
«Важными задачами Шанхайской организации, на наш взгляд, являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами».
Рост взаимной торговли становится общей тенденцией для пространства ШОС. Так, торговля Казахстана со странами ШОС по итогам прошлого года выросла на 6,5%. Страны ШОС имеют солидную технологическую базу и обладают колоссальным рынком для развития всех жизненно важных секторов экономики, убежден глава государства.
"Существенно продвинуться в данном направлении поможет выработка специальных налоговых, таможенных и миграционных режимов. В этой связи актуальным остается предложение Казахстана о создании Базы экономических преференций ШОС.
По его словам, очевидной стала потребность в создании единой площадки для обсуждения и утверждения инвестиционных проектов.
«Предлагаем создать механизм финансового обеспечения проектной деятельности на базе Международного финансового центра “Астана”. Китай, Россия, Индия, Узбекистан, Кыргызстан уже активно работают на этой площадке. В целом, 20% резидентов МФЦА — это компании из стран ШОС».
Третьим направлением президент назвал укрепление транспортной связанности путем создания эффективных коридоров и надежных цепочек поставок.
«Мы придаем исключительное значение дальнейшей синергии китайского мегапроекта “Один пояс, один путь”, Транскаспийского международного транспортного маршрута и трансъевразийских коридоров по направлению “Север — Юг”, включая вектор “Центральная Азия — Южная Азия”.
Он полагает, что для реализации этих планов важно принять практические меры по созданию Партнерской сети стратегических портов и логистических центров в рамках ШОС.
По словам Токаева, перед странами-участницами стоит насущная задача дальнейшего совершенствования деятельности ШОС.
«Процесс расширения Организации открывает новые возможности и придает импульс ее развитию. Наша страна, будучи председателем ШОС, представила сбалансированные предложения по трансформации Организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. Мы выступаем за усиление роли Секретариата ШОС и генерального секретаря».
В заключение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех участников мероприятия за поддержку, сердечно поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с принятием председательства в Совете глав государств — членов ШОС и пожелал китайской стороне успехов.