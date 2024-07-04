Касым-Жомарт Токаев перечислил ключевые направления сотрудничества для стран ШОС

Он выразил уверенность, что организация имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте. Именно с этой целью Казахстаном ранее была предложена реализация инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», которую поддержали участники объединения.