Молдавские оппозиционеры устроили акцию протеста в холле парламента

Таубер напомнила охранникам, которые не пропускают народных избранников, что оппозиция оспорила решение Гросу в суде, сейчас вопрос находится на рассмотрении.
«Решение Гросу незаконное. Нет такого запрета ни в регламенте парламента, ни в законодательстве. Гросу совершил должностное преступление, за которое он обязательно ответит», — подчеркнула депутат.
Представители блока «Победа» вызвали полицию, чтобы зарегистрировать нарушение. Как сообщила РИА Новости Таубер, силовики уже прибыли к зданию парламента.
Депутаты объяснили полицейским, что в четверг в 09:30 они оспорили решение Гросу о запрете посещать заседания.
«Просим вас зарегистрировать нарушение. Мы никуда не уйдем и будем весь день, если потребуется, звонить в службу 112, потому что мы имеем право присутствовать на заседании парламента, и вы как полиция обязаны реагировать на наши звонки и обязаны обеспечить соблюдение закона», — сказала Таубер полицейским.
Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил.
В Молдавии с мая 2022 года проходят протесты. Оппозиция настаивает на отставке правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на несогласных. В результате действий властей в стране запретили оппозиционную партию «Шор». Представители и других формирований, в том числе партии социалистов, партии «Возрождение» и «Шанс» регулярно сталкиваются с обысками и задержанием.