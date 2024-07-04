Молдавские оппозиционеры устроили акцию протеста в холле парламента

В Молдавии с мая 2022 года проходят протесты. Оппозиция настаивает на отставке правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на несогласных. В результате действий властей в стране запретили оппозиционную партию «Шор». Представители и других формирований, в том числе партии социалистов, партии «Возрождение» и «Шанс» регулярно сталкиваются с обысками и задержанием.