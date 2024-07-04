Вопрос о новом дизайне герба Казахстана снят с повестки

Ранее, на заседании Национального курултая в Атырау, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев упомянул необходимость изменения дизайна герба, отмечая, что текущий вариант слишком сложен для восприятия и содержит элементы, напоминающие о советской эпохе.
«Полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодёжи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нём присутствуют эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведёт общественные дискуссии. Затем — объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана».
Однако, несмотря на эти обсуждения, решение о создании комиссии и проведении конкурса пока откладывается. Вопрос снят с повестки, и дальнейшие шаги в этом направлении будут рассмотрены позже.