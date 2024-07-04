Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в 2025 году

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае, к КНР также переходит председательство в организации на предстоящий период, следует из Астанинской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: © РИА Новости

«Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике. Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике», — сказано в документе.

Отмечается, что государства-члены высоко оценивают итоги председательства Казахстана в организации в 2023—2024 годах, которые способствовали укреплению авторитета ШОС, совершенствованию ее деятельности и развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества.

Саммит ШОС проходит 3—4 июля в Астане под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

ШОС