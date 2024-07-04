Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в 2025 году

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.