Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в 2025 году

«Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике. Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике», — сказано в документе.
Отмечается, что государства-члены высоко оценивают итоги председательства Казахстана в организации в 2023—2024 годах, которые способствовали укреплению авторитета ШОС, совершенствованию ее деятельности и развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества.
Саммит ШОС проходит
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.