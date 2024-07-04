Кремль дал губернаторам УрФО задание по мигрантам

Такое поручение им передал замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ЕАН.
«В УрФО есть целый ряд проблем, которые нас [администрацию президента] беспокоят. Происходит снижение доли населения, которое считает межнациональные отношения положительными и доброжелательными. Оно по-прежнему на высоком уровне, выше 70%, но это меньше, чем было в предыдущие периоды. Поэтому мы серьезно поговорили с руководителями регионов, почему это происходит», — рассказал Магомедов по итогам совещания в уральском полпредстве.
Кремлевский чиновник уточнил, что одна из ключевых проблем — отношения с трудовыми мигрантами, без которых, «к сожалению, сегодня наша экономика не справляется». Магомедов призвал сделать все, чтобы приезжающие на заработки иностранцы вели себя в соответствии с правилами поведения в России и знали русский язык. «Мы считаем, что регионы должны заниматься этой проблемой более активно», — добавил он.
На закрытом семинаре, который проходил утром 4 июля, губернаторы получили рекомендации по решению проблем. Магомедов дал понять, что после встречи ждет, что регионы «начнут более активно подтягивать какие-то проблемные моменты».
Совещание с участием федеральных чиновников в Екатеринбурге проходило в резиденции полпреда президента России в УрФО. Как сообщал ЕАН, на встрече губернаторам рассказывали об отношениях органов власти с нацменьшинствами и мигрантами, а также обсуждали межнациональные конфликты и борьбу с сепаратизмом.
Кремль проводит подобные выездные совещания на Урале уже четвертый год подряд. В 2021-м встреча проходила в Екатеринбурге, в 2022-м — в Челябинске, а в 2023-м статусных гостей принимала Тюмень. Тогда, на прошлогодней встрече, Магомедсалам Магомедов обсуждал с губернаторами укрепление единства многонационального народа России и противодействие фальсификации истории страны.