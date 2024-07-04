Кремль дал губернаторам УрФО задание по мигрантам

Кремлевский чиновник уточнил, что одна из ключевых проблем — отношения с трудовыми мигрантами, без которых, «к сожалению, сегодня наша экономика не справляется». Магомедов призвал сделать все, чтобы приезжающие на заработки иностранцы вели себя в соответствии с правилами поведения в России и знали русский язык. «Мы считаем, что регионы должны заниматься этой проблемой более активно», — добавил он.