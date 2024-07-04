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Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Москву

Посол России в США Анатолий Антонов, видимо, в обозримом будущем вернется на родину. По крайней мере такой вывод следует из его телеграммы по случаю 30-летия ПИР-Центра, которая была опубликована в Telegram-канале центра «Ядерный контроль».

Источник: Reuters

«От всего сердца поздравляю Вас с 30-летием ПИР-Центра! Для меня большая честь работать вместе с ПИР-Центром практически с момента его основания в 1994 году и все это время поддерживать неустанную деятельность Вашего коллектива на благо интересов Родины. Три десятилетия ПИР-Центр служит примером глубокой экспертизы и преданности делу обеспечения международной безопасности. Вы внесли значительный вклад в изучение актуальных проблем нераспространения, контроля над вооружениями и глобальной стабильности, став одной из ведущих аналитических площадок не только в России, но и за рубежом», — говорится в письме посла на имя основателя и директора ПИР-Центра Владимира Орлова.

При этом в конце письма от руки Анатолием Антоновым написано: «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!».

Анатолий Антонов возглавляет российскую дипмиссию в Вашингтоне с 2017 года. Его биография приведена на сайте посольства:

"Родился в 1955 году. Образование высшее: в 1978 году окончил МГИМО МИД СССР. Доктор политических наук. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный в июле 2007 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Владеет английским и бирманским языками. В системе МИДа с 1978 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2002—2004 годах — посол по особым поручениям МИД России. В 2004—2011 годах — директор департамента по вопросам безопасности и разоружения, член коллегии МИД России. В 2011—2016 годах — заместитель министра обороны Российской Федерации. В 2016—2017 годах — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Курировал общие вопросы военно-политической безопасности.

21 августа 2017 года указом президента Анатолий Иванович Антонов назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству. Награжден государственными наградами. Имеет дочь".

У посольства РФ в США активно обновляемый Telegram-канал, в котором, в частности, размещаются комментарии Анатолия Антонова. 4 июля он высказался по поводу решения администрации США о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере почти $2,5 млрд.

«Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией. Предложения В. В. Путина о путях остановки конфликта и достижении мира отвергаются. Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах. При этом цена такой пирровой победы в расчет не принимается», — заявил российский посол.

дипломатия