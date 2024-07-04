Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Москву

«От всего сердца поздравляю Вас с 30-летием ПИР-Центра! Для меня большая честь работать вместе с ПИР-Центром практически с момента его основания в 1994 году и все это время поддерживать неустанную деятельность Вашего коллектива на благо интересов Родины. Три десятилетия ПИР-Центр служит примером глубокой экспертизы и преданности делу обеспечения международной безопасности. Вы внесли значительный вклад в изучение актуальных проблем нераспространения, контроля над вооружениями и глобальной стабильности, став одной из ведущих аналитических площадок не только в России, но и за рубежом», — говорится в письме посла на имя основателя и директора ПИР-Центра Владимира Орлова.