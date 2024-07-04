Саммит ШОС в Астане: подписано 25 документов

В ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС были подписаны следующие документы:
1. Астанинская декларация Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества;
2. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие»;
3. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о проекте Стратегии развития ШОС до 2035 года;
4. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Предложениях Совета министров иностранных дел ШОС сотрудничества о совершенствовании деятельности ШОС;
5. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества;
6. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о долевых взносах государств — членов ШОС в связи с предоставлением Республике Беларусь статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества;
Беларусь официально стала членом ШОС на саммите в Астане.
7. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы сотрудничества государств ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025−2027 годы;
8. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Антинаркотической стратегии ШОС на 2024−2029 годы и Программы действий по ее выполнению;
9. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Стратегии развития энергетического сотрудничества государств ШОС до 2030 года;
10. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года;
11. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об Ассоциации инвесторов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества;
12. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы по развитию сотрудничества государств ШОС в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма;
13. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Циндао Китайской Народной Республики туристической и культурной столицей ШОС в 2024—2025 годах;
14. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Дорожной карты по укреплению взаимодействия между государствами-членами и партнерами ШОС по диалогу;
15. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС;
16. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
17. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Плане взаимодействия ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности;
18. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Генеральном секретаре ШОС;
19. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Директоре Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС;
20. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Генерального секретаря ШОС о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;
21. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности структуры в 2023 году;
22. Заявление Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о принципах добрососедства, доверия и партнерства;
23. Заявление Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии;
24. Заявление Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об эффективном управлении отходами;
25. Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Ранее на полях Саммита ШОС президент Токаев остановился на необходимости реформирования и модернизации организации. В частности, отмечалась необходимость усиления роли Секретариата ШОС и Генерального секретаря.
«Мы с оптимизмом смотрим на будущее Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, документы, которые мы сейчас подпишем, откроют новую страницу сотрудничества в рамках ШОС, будут содействовать системному и всестороннему развитию нашей Организации».
Саммит ШОС в Астане знаменует завершение председательства Казахстана в организации. Следующим председателем ШОС становится Китай.