Саммит ШОС в Астане: подписано 25 документов

16. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;