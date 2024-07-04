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Саммит ШОС в Астане: подписано 25 документов

АСТАНА, 4 июл — Sputnik. На астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества главы государств и правительств подписали ряд документов, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputnik.kz

В ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС были подписаны следующие документы:

1. Астанинская декларация Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества;

2. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие»;

3. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о проекте Стратегии развития ШОС до 2035 года;

4. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Предложениях Совета министров иностранных дел ШОС сотрудничества о совершенствовании деятельности ШОС;

5. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества;

6. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о долевых взносах государств — членов ШОС в связи с предоставлением Республике Беларусь статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества;

Беларусь официально стала членом ШОС на саммите в Астане.

7. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы сотрудничества государств ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025−2027 годы;

8. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Антинаркотической стратегии ШОС на 2024−2029 годы и Программы действий по ее выполнению;

9. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Стратегии развития энергетического сотрудничества государств ШОС до 2030 года;

10. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года;

11. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об Ассоциации инвесторов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества;

12. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы по развитию сотрудничества государств ШОС в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма;

13. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Циндао Китайской Народной Республики туристической и культурной столицей ШОС в 2024—2025 годах;

14. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Дорожной карты по укреплению взаимодействия между государствами-членами и партнерами ШОС по диалогу;

15. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС;

16. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

17. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Плане взаимодействия ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности;

18. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Генеральном секретаре ШОС;

19. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Директоре Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС;

20. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Генерального секретаря ШОС о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;

21. Решение Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности структуры в 2023 году;

22. Заявление Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о принципах добрососедства, доверия и партнерства;

23. Заявление Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии;

24. Заявление Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об эффективном управлении отходами;

25. Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Ранее на полях Саммита ШОС президент Токаев остановился на необходимости реформирования и модернизации организации. В частности, отмечалась необходимость усиления роли Секретариата ШОС и Генерального секретаря.

«Мы с оптимизмом смотрим на будущее Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, документы, которые мы сейчас подпишем, откроют новую страницу сотрудничества в рамках ШОС, будут содействовать системному и всестороннему развитию нашей Организации».

подчеркнул президент Казахстана.

Саммит ШОС в Астане знаменует завершение председательства Казахстана в организации. Следующим председателем ШОС становится Китай.

ШОС