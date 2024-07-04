При Санду нищета в Молдавии превысила 42 процента, заявил экс-президент

Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги.
«При правлении ПДС и Санду уровень нищеты перевалил за 42%. Заметьте, я говорю не о бедности. Это именно нищета. Остальные все граждане — бедные, кроме тех 5%, которые представляют нынешних олигархов от власти, которые сидят в своих креслах и продолжают ту же практику, внедрявшуюся до них все последние 15 лет. Они основываются на практике воровства, коррупции. Ни одного громкого процесса по коррупционным делам мы не слышали за этот период», — сказал Воронин в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор» и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии «Возрождение» и «Шанс». Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.