При Санду нищета в Молдавии превысила 42 процента, заявил экс-президент

«При правлении ПДС и Санду уровень нищеты перевалил за 42%. Заметьте, я говорю не о бедности. Это именно нищета. Остальные все граждане — бедные, кроме тех 5%, которые представляют нынешних олигархов от власти, которые сидят в своих креслах и продолжают ту же практику, внедрявшуюся до них все последние 15 лет. Они основываются на практике воровства, коррупции. Ни одного громкого процесса по коррупционным делам мы не слышали за этот период», — сказал Воронин в эфире радиостудии Sputnik Молдова.