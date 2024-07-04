К зданию парламента Молдавии прибыла полиция, которую вызвала оппозиция

Ранее в четверг представителей оппозиционного блока «Победа» охрана не впустила в зал заседания законодательного собрания республики. Удерживаемые охранниками оппозиционеры устроили протест в холле парламента. Таубер, транслирующая в прямом эфире в своем Telegram-канале инцидент, вызвала полицию.
Прибывшим полицейским парламентарии объяснили, что в четверг в 9:30 (совпадает с мск) они оспорили решение спикера Игоря Гросу о запрете им посещать пять заседаний законодательного органа страны.
«Просим вас зарегистрировать нарушение. Мы никуда не уйдем и будем весь день, если потребуется, звонить в службу 112, потому что мы имеем право присутствовать на заседании парламента, и вы как полиция обязаны реагировать на наши звонки и обязаны обеспечить соблюдение закона», — сказала Таубер полицейским.
Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию протеста, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «ПДС». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор» и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии «Возрождение» и «Шанс». Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.