Безопасность, суверенитет, равенство: на саммите ШОС подписаны итоговые документы

В числе прочего государства-члены ШОС вновь обращают внимание на то, «что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность, они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств».