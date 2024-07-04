Безопасность, суверенитет, равенство: на саммите ШОС подписаны итоговые документы

Астанинская декларация
Большое внимание в документе уделено вопросам безопасности, борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком.
В числе прочего государства-члены ШОС вновь обращают внимание на то, «что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность, они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств».
В документе также указано, что необходимо совершенствовать механизмы ШОС в сфере безопасности, не допускать любые проявления терроризма и экстремизма, а также деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности.
В Астанинской декларации высказана обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта и ситуацией в секторе Газа. «Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса», — указано в документе.
Ряд положений декларации касается ситуации в Центральной Азии и Афганистане. В частности, члены ШОС отметили инициативу Таджикистана по развитию концепции создания пояса безопасности вокруг Афганистана.
Страны-участницы ШОС высказались за соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия и выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида.
В экономическом разделе декларации участники отметили предложение Республики Казахстан о создании Инвестиционного фонда ШОС и выступили за его дальнейшую проработку. Они также утвердили Регламент Ассоциации инвесторов государств-членов ШОС, подчеркнули необходимость обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности ШОС. Будут продолжены консультации по вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.
Ряд положений декларации касается гуманитарных связей между странами, межведомственного сотрудничества и организационных вопросов деятельности ШОС.
Другие документы
В рамках саммита главы делегаций подписали следующие документы:
- Решение об утверждении Инициативы «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие»;
- Решение о проекте Стратегии развития ШОС 2035 года;
- Решение Совета о предложениях Совета министров иностранных дел ШОС о совершенствовании деятельности организации;
- Решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС;
- Решение о долевых взносах в связи со вступление Беларуси в ШОС;
- Решение Совета глав об утверждении программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025−2027 годы;
- Решение об утверждении Антинаркотической стратегии на 2024−2029 годы и программы действий по ее выполнению;
- Решение об утверждении Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года;
- Решение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии экономического развития на период до 2030 года;
- Решение об Ассоциации инвесторов ШОС;
- Решение об утверждении программы по развитию сотрудничества в области охраняемых территорий и экологического туризма;
- Решение об объявлении города Циндао в КНР туристической и культурной столицей ШОС в 2024—2025 годах;
- Решение об утверждении дорожной карты по укреплению взаимодействия между членами ШОС и партнерами организации по диалогу;
- Решение о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС;
- Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- Решение о плане взаимодействия членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности;
- Решение о Генеральном секретаре ШОС;
- Решение о директоре Исполком Региональной антитеррористической структуры ШОС;
- Решение о докладе генсека ШОС о деятельности организации за прошедший год.
- Решение о докладе Совета Региональной антитеррористической структуры ЩОС о ее деятельности в 2023 году;
- Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Еще несколько документов принято без подписания. Это:
- Заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства;
- Заявление об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии;
- Заявление об эффективном управлении отходами.