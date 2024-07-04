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Безопасность, суверенитет, равенство: на саммите ШОС подписаны итоговые документы

Лидеры стран-участниц ШОС по итогам заседания Совета глав государств в Астане подписали итоговую Астанинскую декларацию и несколько документов, касающихся различных аспектов деятельности организации.

Источник: Российская газета

Астанинская декларация

Большое внимание в документе уделено вопросам безопасности, борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком.

В числе прочего государства-члены ШОС вновь обращают внимание на то, «что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность, они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств».

В документе также указано, что необходимо совершенствовать механизмы ШОС в сфере безопасности, не допускать любые проявления терроризма и экстремизма, а также деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности.

В Астанинской декларации высказана обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта и ситуацией в секторе Газа. «Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса», — указано в документе.

Ряд положений декларации касается ситуации в Центральной Азии и Афганистане. В частности, члены ШОС отметили инициативу Таджикистана по развитию концепции создания пояса безопасности вокруг Афганистана.

Страны-участницы ШОС высказались за соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия и выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида.

В экономическом разделе декларации участники отметили предложение Республики Казахстан о создании Инвестиционного фонда ШОС и выступили за его дальнейшую проработку. Они также утвердили Регламент Ассоциации инвесторов государств-членов ШОС, подчеркнули необходимость обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности ШОС. Будут продолжены консультации по вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.

Ряд положений декларации касается гуманитарных связей между странами, межведомственного сотрудничества и организационных вопросов деятельности ШОС.

Другие документы

В рамках саммита главы делегаций подписали следующие документы:

  • Решение об утверждении Инициативы «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие»;
  • Решение о проекте Стратегии развития ШОС 2035 года;
  • Решение Совета о предложениях Совета министров иностранных дел ШОС о совершенствовании деятельности организации;
  • Решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС;
  • Решение о долевых взносах в связи со вступление Беларуси в ШОС;
  • Решение Совета глав об утверждении программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025−2027 годы;
  • Решение об утверждении Антинаркотической стратегии на 2024−2029 годы и программы действий по ее выполнению;
  • Решение об утверждении Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года;
  • Решение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии экономического развития на период до 2030 года;
  • Решение об Ассоциации инвесторов ШОС;
  • Решение об утверждении программы по развитию сотрудничества в области охраняемых территорий и экологического туризма;
  • Решение об объявлении города Циндао в КНР туристической и культурной столицей ШОС в 2024—2025 годах;
  • Решение об утверждении дорожной карты по укреплению взаимодействия между членами ШОС и партнерами организации по диалогу;
  • Решение о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС;
  • Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
  • Решение о плане взаимодействия членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности;
  • Решение о Генеральном секретаре ШОС;
  • Решение о директоре Исполком Региональной антитеррористической структуры ШОС;
  • Решение о докладе генсека ШОС о деятельности организации за прошедший год.
  • Решение о докладе Совета Региональной антитеррористической структуры ЩОС о ее деятельности в 2023 году;
  • Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Еще несколько документов принято без подписания. Это:

  • Заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства;
  • Заявление об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии;
  • Заявление об эффективном управлении отходами.

ШОС
Путин Владимир