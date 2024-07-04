Bild: демократы в ярости из-за того, что Байден остается кандидатом

«Многие демократы вне себя от того, что партия до сих пор не заставила Байдена уйти в отставку», — сказал один из источников немецким журналистам. Он добавил, что «ситуация токсичная».
По словам источника, окончательное решение, вероятно, будет принято после следующего воскресенья.
Газета пишет, что Белый дом опроверг ранее публикацию газеты The New York Times о том, что Джо Байден якобы сказал ключевому союзнику, что знает, что, возможно, «не сможет спасти свою кандидатуру». При этом журналисты отмечают, что «Вашингтон перевернулся с ног на голову после дебатов старика Джо Байдена против Дональда Трампа».
Сам Джо Байден намерен в пятницу ответить на вопросы журналиста телеканала ABC Джорджа Стефанопулоса в ходе большого интервью в прямом эфире. Он рассчитывает переломить настроения в партии путем «безупречного выступления».