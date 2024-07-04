Bild: демократы в ярости из-за того, что Байден остается кандидатом

Газета пишет, что Белый дом опроверг ранее публикацию газеты The New York Times о том, что Джо Байден якобы сказал ключевому союзнику, что знает, что, возможно, «не сможет спасти свою кандидатуру». При этом журналисты отмечают, что «Вашингтон перевернулся с ног на голову после дебатов старика Джо Байдена против Дональда Трампа».