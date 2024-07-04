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Нурлан Ермекбаев станет генсеком ШОС на 2025−2027 годы

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем в Астане, принято решение о назначении представителя Казахстана Нурлана Ермекбаева на должность генерального секретаря ШОС на период 2025—2027 годов, сообщает ИА El.kz.

Источник: primeminister.kz

На данный момент Ермекбаев занимает пост заместителя генерального секретаря ШОС.

Нурлан Ермекбаев родился в 1963 году в Шымкенте. Он владеет казахским, русским, английским и китайским языками. Его образование включает обучение в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны СССР в Москве.

В ходе своей карьеры Ермекбаев был участником военной миссии СССР в Народной Республике Ангола.

Ермекбаев также занимал различные важные должности, в том числе советника посольства Казахстана в Китае, заместителя главы Министерства иностранных дел, помощника президента по международным вопросам.

Кроме того, он исполнял обязанности помощника президента и секретаря Совета безопасности, а также министра обороны Казахстана.

ШОС