Нурлан Ермекбаев станет генсеком ШОС на 2025−2027 годы

На данный момент Ермекбаев занимает пост заместителя генерального секретаря ШОС.
Нурлан Ермекбаев родился в 1963 году в Шымкенте. Он владеет казахским, русским, английским и китайским языками. Его образование включает обучение в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны СССР в Москве.
В ходе своей карьеры Ермекбаев был участником военной миссии СССР в Народной Республике Ангола.
Ермекбаев также занимал различные важные должности, в том числе советника посольства Казахстана в Китае, заместителя главы Министерства иностранных дел, помощника президента по международным вопросам.
Кроме того, он исполнял обязанности помощника президента и секретаря Совета безопасности, а также министра обороны Казахстана.