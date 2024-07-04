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Маккарти назвал удручающей атмосферу в Белом доме при Байдене

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Обстановка в Овальном кабинете Белого дома за время президентства Джо Байдена стала спокойной и удручающей по сравнению с атмосферой, царившей там во времена его предшественников. Такое мнение выразил бывший спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти в эфире телеканала Fox News.

Источник: AP 2023

«Я работал с четырьмя разными президентами [США]. В Овальном кабинете всегда был гул. Там все время что-то двигалось и вертелось. А Овальный кабинет Байдена — это самое тихое место. Никого нет. Единственное — это печенье. Он предлагает вам печенье каждый раз, когда вы там находитесь. Я имею в виду, что это удручающий момент», — сказал он.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Экс-президент США Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.

Байден Джо