Маккарти назвал удручающей атмосферу в Белом доме при Байдене

«Я работал с четырьмя разными президентами [США]. В Овальном кабинете всегда был гул. Там все время что-то двигалось и вертелось. А Овальный кабинет Байдена — это самое тихое место. Никого нет. Единственное — это печенье. Он предлагает вам печенье каждый раз, когда вы там находитесь. Я имею в виду, что это удручающий момент», — сказал он.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Экс-президент США Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.