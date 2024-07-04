Маккарти назвал удручающей атмосферу в Белом доме при Байдене

«Я работал с четырьмя разными президентами [США]. В Овальном кабинете всегда был гул. Там все время что-то двигалось и вертелось. А Овальный кабинет Байдена — это самое тихое место. Никого нет. Единственное — это печенье. Он предлагает вам печенье каждый раз, когда вы там находитесь. Я имею в виду, что это удручающий момент», — сказал он.