Эксперт оценил шансы лейбористов на выборах в британский парламент

«Консерваторам хоть чем-то есть похвастаться. Они смогли снизить инфляцию до целевого показателя 2%. Этот успех они сделали одним из ключевых в своей агитации…. Второй важный аспект — это то, что на летние месяцы приходится пик незаконной миграции из Франции через Ла-Манш, это еще одна проблема, которой британцы недовольны. Видимо, нет уверенности в том, что эта задача будет решена. И чтобы не ухудшить своё (положение — ред.), если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, ответственность будет на правительстве», — сказал эксперт.