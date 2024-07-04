Эксперт оценил шансы лейбористов на выборах в британский парламент

«Победят лейбористы. Во всяком случае, так предсказывают все службы опроса общественного мнения. Хотя были примеры, когда они все ошибались, но я думаю, что не в этот раз: лейбористы победят, вопрос только — с каким большинством», — сказал Ковалев в беседе с агентством.
Эксперт отметил, что у Великобритании есть проблемы с экономикой, а также с притоком нелегальных мигрантов.
«Все обещают решить все проблемы, это классика перед выборами… (У лейбористов — ред.) четкого плана нет, за исключением очевидного: придется повышать налоги, придется пересматривать некоторые затратные планы и задачи, например, достижение нулевого выброса. Но пока у меня нет понимания, что есть какой-то серьезный и продуманный, понятный избирателям план. В данном случае за лейбористов играют неудачи консерваторов и то, что консерваторы слишком долго находятся у власти», — подчеркнул эксперт.
По его словам, решение премьера Великобритании Риши Сунака созвать выборы в июле, несмотря на то, что по закону у него было время до января 2025 года, связано с некоторыми факторами.
«Консерваторам хоть чем-то есть похвастаться. Они смогли снизить инфляцию до целевого показателя 2%. Этот успех они сделали одним из ключевых в своей агитации…. Второй важный аспект — это то, что на летние месяцы приходится пик незаконной миграции из Франции через Ла-Манш, это еще одна проблема, которой британцы недовольны. Видимо, нет уверенности в том, что эта задача будет решена. И чтобы не ухудшить своё (положение — ред.), если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, ответственность будет на правительстве», — сказал эксперт.
Голосование началось на всеобщих выборах в британский парламент, по его итогам оппозиционная Лейбористская партия может впервые за 14 лет прийти к власти в стране.
Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и проработают до 22:00 (00:00 мск). Жителям Британии предстоит избрать 650 депутатов — по одному от каждого избирательного округа — в палату общин (нижняя палата парламента). Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел, ее лидер станет премьером и возглавит британское правительство.
После закрытия участков будут опубликованы первые экзит-поллы и начнется подсчет голосов. В течение ночи сформируется общая картина, а объявление предварительных результатов следует ожидать к утру пятницы.
Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. По прогнозам, тори ожидает сокрушительное поражение. Они могут получить только 61 место в парламенте (около 9,4%), что станет для них худшим результатом с 1900 года. В то же время лейбористам пророчат одну из крупнейших побед в современной парламентской истории с 470 мандатами.
После оглашения окончательных результатов лидер победившей партии должен направиться на аудиенцию к королю Карлу III, который назначит его премьером и поручит ему сформировать правительство.
Новый парламент будет созван 9 июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства. Таким образом он откроет новую парламентскую сессию, что означает формальное начало парламентского года.
В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в муниципальных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.