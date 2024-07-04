Президент Узбекистана призвал усилить сплоченность «семьи ШОС»

Шавкат Мирзиёев отметил, в сегодняшних реалиях важно не допустить ослабления единства ШОС и выдвинул ряд предложений:
сформировать новую модель экономического партнерства и выработать долгосрочную повестку устойчивого развития;
принять Кодекс добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС;
разработать соглашение об упрощении процедур торговли в рамках организации, программу сотрудничества в сфере электронной коммерции с интеграцией действующих цифровых торговых платформ;
принять Комплекс мер по стимулированию взаимных инвестиций, прежде всего в инфраструктуру, высокотехнологичные отрасли промышленности и сектор услуг;
рассмотреть вопрос учреждения Фонда и Банка развития ШОС;
сформировать инклюзивную транспортную систему по линиям «Восток -Запад» и «Север-Юг», что будет способствовать эффективному развитию экономического потенциала стран ШОС;
разработать план цифровизации логистических процедур, организовать электронный обмен данными о товарах, перемещаемых через границы стран ШОС;
подготовить Комплексный план сотрудничества по стимулированию привлечения инвестиций и технологий в возобновляемую энергетику;
разработать программу «Технологии будущего ШОС», которая позволит обмениваться знаниями и лучшими практиками в этой области;
рассмотреть возможность принятия «дорожной карты» сотрудничества стран ШОС в области социального развития и защиты.
разработать совместную электронную платформу «Атлас продовольственной безопасности ШОС» и подключить к этому экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
поддержать диалог с Кабулом ради интересов безопасности и экономического развития всего региона и возобновить работу Контактной группы «ШОС-Афганистан».
По итогам заседания состоялась церемония подписания документов. В частности, приняты Астанинская декларация и пакет важных многосторонних документов, направленных на дальнейшее укрепление партнерства в различных сферах взаимодействия.
По инициативе президента Узбекистана главами государств ШОС утверждены План взаимодействия стран — членов организации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и Заявление Совета глав государств о принципах добрососедства, доверия и партнерства.