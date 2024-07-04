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Президент Узбекистана призвал усилить сплоченность «семьи ШОС»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На заседании Совета глав государств — членов ШОС президент Узбекистана предложил ряд мер, направленных на укрепление сотрудничества между членами организации, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев отметил, в сегодняшних реалиях важно не допустить ослабления единства ШОС и выдвинул ряд предложений:

сформировать новую модель экономического партнерства и выработать долгосрочную повестку устойчивого развития;

принять Кодекс добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС;

разработать соглашение об упрощении процедур торговли в рамках организации, программу сотрудничества в сфере электронной коммерции с интеграцией действующих цифровых торговых платформ;

принять Комплекс мер по стимулированию взаимных инвестиций, прежде всего в инфраструктуру, высокотехнологичные отрасли промышленности и сектор услуг;

рассмотреть вопрос учреждения Фонда и Банка развития ШОС;

сформировать инклюзивную транспортную систему по линиям «Восток -Запад» и «Север-Юг», что будет способствовать эффективному развитию экономического потенциала стран ШОС;

разработать план цифровизации логистических процедур, организовать электронный обмен данными о товарах, перемещаемых через границы стран ШОС;

подготовить Комплексный план сотрудничества по стимулированию привлечения инвестиций и технологий в возобновляемую энергетику;

разработать программу «Технологии будущего ШОС», которая позволит обмениваться знаниями и лучшими практиками в этой области;

рассмотреть возможность принятия «дорожной карты» сотрудничества стран ШОС в области социального развития и защиты.

разработать совместную электронную платформу «Атлас продовольственной безопасности ШОС» и подключить к этому экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

поддержать диалог с Кабулом ради интересов безопасности и экономического развития всего региона и возобновить работу Контактной группы «ШОС-Афганистан».

По итогам заседания состоялась церемония подписания документов. В частности, приняты Астанинская декларация и пакет важных многосторонних документов, направленных на дальнейшее укрепление партнерства в различных сферах взаимодействия.

По инициативе президента Узбекистана главами государств ШОС утверждены План взаимодействия стран — членов организации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и Заявление Совета глав государств о принципах добрососедства, доверия и партнерства.

Шавкат Мирзиеев
ШОС